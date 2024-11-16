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Двенадцать БПЛА уничтожены в Брянской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нейтрализации 12 дронов над регионом.

"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале утром в субботу.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Ранее в ночь с пятницы на субботу Богомаз сообщал об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область
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