Двенадцать БПЛА уничтожены в Брянской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нейтрализации 12 дронов над регионом.

"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале утром в субботу.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Ранее в ночь с пятницы на субботу Богомаз сообщал об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа.