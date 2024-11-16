Двенадцать БПЛА уничтожены в Брянской области
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нейтрализации 12 дронов над регионом.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале утром в субботу.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
Ранее в ночь с пятницы на субботу Богомаз сообщал об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа.