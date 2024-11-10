Пожар начался в Брянске в нежилых строениях после атаки беспилотника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о возгорании нежилых строений вследствие атаки БПЛА.

"В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. Все оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее он сообщил, что в ночь на воскресенье над территорией Брянской области было уничтожено 14 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.