На окраине города Людиново в Калужской области взорвался беспилотник

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взрыве дрона в регионе.

"Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале в субботу утром.

По информации главы региона, в результате атаки жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Повреждены стеклопакеты в жилых домах.

Главе администрации поручено организовать оперативный штаб на месте происшествия, добавил Шапша.