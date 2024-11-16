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На окраине города Людиново в Калужской области взорвался беспилотник

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взрыве дрона в регионе.

"Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале в субботу утром.

По информации главы региона, в результате атаки жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Повреждены стеклопакеты в жилых домах.

Главе администрации поручено организовать оперативный штаб на месте происшествия, добавил Шапша.

Владислав Шапша Калужская область
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