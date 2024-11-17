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Пострадавшего при атаке беспилотника жителя Ижевска отпустили домой

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате атаки беспилотника на одно из производственных зданий в Ижевске мужчина будет лечиться амбулаторно, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что бригада скорой помощи продолжает дежурство у здания до окончания работы всех оперативных служб.

Утром в воскресенье произошел взрыв в производственном цеху по адресу Ленина, 101 в Ижевске. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. Один человек госпитализирован с травмой головы. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет.

Ижевск Александр Бречалов
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