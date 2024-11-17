Власти заявили, что атака БПЛА не повлияла на работу городского хозяйства Ижевска

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Все объекты коммунальной инфраструктуры и транспорт Ижевска работают в штатном режиме после атаки БПЛА в воскресенье утром, сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

"Утренний инцидент с беспилотником не повлиял на работу систем городского хозяйства. Объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт работают штатно, движение по городским магистралям организовано как обычно", - цитирует Чистякова его пресс-служба.

Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 7:30 по Москве, сейчас работа восстановлена, сообщил его гендиректор Александр Синельников.

"Сегодня Аэропорт Ижевск с момента объявления режима и до 8:30 (7:30 по Москве - ИФ) был закрыт для полетов, на выполнение рейсов это событие не повлияло. Все рейсы выполняются по расписанию", - написал Синельников в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, утром в воскресенье в Ижевске произошел взрыв в производственном цеху по адресу: Ленина, 101. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. Один человек госпитализирован с травмой головы. На производстве выбило стекла, серьезных разрушений нет.