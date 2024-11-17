Взрыв произошел в заводском цеху в Ижевске

Один пострадавший госпитализирован с травмой головы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Ижевске произошел взрыв в производственном цеху, по предварительной информации, в результате падения беспилотника, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу: Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Бренчалов добавил, что персонал эвакуировали, пострадал один человек, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В удмуртском Минздраве уточнили, что пострадавший госпитализирован с травмой головы.

"Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата в Ижевске, госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.