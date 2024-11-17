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В Кремле назвали "шумной" кампанию по формированию новой администрации США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "шумным" процесс формирования новой администрации США.

"Сейчас избранный президент США (Дональд Трамп - ИФ) вовсю занимается процессом формирования своей новой команды. Процесс такой шумный, там появляются известные имена для США, в том числе некоторые из них хорошо известны и нам", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Интервью опубликовано в телеграм-канале журналиста.

Песков предположил, что, выдвигая того или иного кандидата, избранный президент США Дональд Трамп был "хорошо осведомлен о характере заявлений и о позиции человека по тем или иным международным делам".

"Означает ли это полное согласие Трампа с этой позицией? Не думаю. Да и потом, любой назначенец, когда он входит в свое ведомство, вы не забывайте, что потоки информации ему обеспечивает кто? Та самая государственная машина, которая, как правило, особо не подвержена влиянию результатов выборов", - сказал пресс-секретарь президента.

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