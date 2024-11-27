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Авария на ЛЭП оставила Энергодар без электричества

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU -Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, остался без электричества из-за аварии на ЛЭП, сообщили в администрации города.

"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровская, Водяное", - говорится в сообщении.

Причины отключения выясняют специалисты, после этого энергетики приступят к ремонту.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.

Утром 27 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении электричества по всему региону. Днем электроснабжение восстановили.

Евгений Балицкий ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар
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