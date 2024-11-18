Картаполов считает по-прежнему маловероятным прямое столкновение НАТО с Россией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предвидит после возможного разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России новый виток эскалации, но считает, что прямое столкновение НАТО с Россией маловероятно.

"То, что такое решение повлечет очередной виток эскалации, очевидно. Прямой войны с НАТО, скорее всего, не будет, но противостояние будет более ожесточенным, и разговаривать будет все труднее и труднее", - сказал он "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что ответ со стороны России на такие возможные шаги последует обязательно. "Наш президент сказал, что мы ответим. Будем ждать его команды и действовать соответственно, но то, что мы ответим, - никаких сомнений нет", - сказал глава комитета.

Он также отметил: "Мы ждали, что они до окончания срока полномочий Байдена пойдут на эскалацию, это было абсолютно очевидно".

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.