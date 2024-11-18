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В МИД Китая призвали к деэскалации на Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пекин поддерживает деэскалацию и прекращение огня на Украине как можно скорее на фоне сообщений о том, что США разрешили Киеву использовать баллистические ракеты для нанесения ударов вглубь России, заявил МИД КНР. Об этом пишет Global Times.

"Заключение перемирия как можно скорее и политическое решение конфликта находятся в интересах всех сторон. Главным приоритетом является содействие деэскалации", - заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что позиция Китая по ситуации на Украине не меняется, и Пекин готов и дальше содействовать поиску мирного решения конфликта.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Подтверждений этой информации пока не поступало.

Джо Байден США Украина МИД Китай ATACMS
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