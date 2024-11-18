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Песков заявил, что разрешение бить оружием США вглубь РФ станет новым витком напряженности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если такое решение, действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал он журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на данное решение Вашингтона, Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на сентябрьском культурном форуме в Санкт-Петербурге на этот счет.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - заявил тогда Путин.

Он также пообещал соответствующую реакцию на угрозы, которые будут создаваться для России этим решением.

В воскресенье The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Дмитрий Песков НАТО США Украина
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