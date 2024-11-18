Песков заявил, что разрешение бить оружием США вглубь РФ станет новым витком напряженности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если такое решение, действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал он журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на данное решение Вашингтона, Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на сентябрьском культурном форуме в Санкт-Петербурге на этот счет.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - заявил тогда Путин.

Он также пообещал соответствующую реакцию на угрозы, которые будут создаваться для России этим решением.

В воскресенье The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.