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Мосгорсуд утвердил наказание в 7 лет колонии экс-замминистра культуры Яриловой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой, получившей семь лет колонии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы "Пушкинская карта", сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Тверского суда Москвы от 25 апреля 2024 года в части наказания, назначенного Яриловой, оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде в понедельник.

Защита Яриловой настаивала на отмене приговора.

После решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Тверской суд назначил Яриловой семь лет колонии общего режима с запретом занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Кроме того, суд взыскал с Яриловой 125 млн 829 тыс. 350 руб. по иску Минкультуры о возмещении материального ущерба.

Ярилова была признана виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Согласно фабуле дела, из-за незаконных действий Яриловой в 2022 году из программы "Пушкинская карта" не был исключен расположенный в комплексе "Москва-Сити" частный музей мороженного, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на 125 млн руб.

По версии обвинения, официального статуса музея выставка не имела.

Ярилова, арестованная в апреле 2023 года, изначально частично признала вину, однако в суде заявила, что отрицает обвинение.

Согласно позиции защиты, спорная выставка могла участвовать в проекте "Пушкинская карта", а сама Ярилова не обладала полномочиями на ее включение или невключение в программу.

Ярилова покинула пост замминистра культуры РФ в середине сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства, она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Должность заместителя министра культуры РФ Ярилова занимала с 2018 года. В ведомстве она курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".

Мосгорсуд Ольга Ярилова
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