Экс-замминистра культуры РФ арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Судом 19 апреля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны сроком до 16 июня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным суда, Яриловой предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными обязанностями, повлекшее тяжкие последствия). Если ее вина будет доказана, экс-замминистра грозит до 10 лет колонии.

Избирая меру пресечения, суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства обвиняемой и ее защиты о заключении под домашний арест. Суд учел, что, находясь на свободе, Ярилова может попытаться скрыться от следствия и иным способом воспрепятствовать расследованию.

В суде не уточнили суть обвинения, однако по данным источника "Интерфакса" экс-замминистра подозревается в хищениях при реализации программы "Пушкинская карта".

Ярилова покинула пост замминистра культуры РФ в середине сентября прошлого года. Согласно распоряжению правительства, она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018 года. В ведомстве Ярилова курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".