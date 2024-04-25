Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

Она признана виновной в злоупотреблении полномочиями при реализации программы "Пушкинская карта"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима бывшему заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы "Пушкинская карта", передал корреспондент "Интерфакса".

Также Яриловой на два года запрещено занимать должности на государственной службе, говорится в приговоре судьи Ольги Затомской.

Кроме того, суд взыскал с бывшей чиновницы 125 829 350 руб. по иску Минкультуры о возмещении материального ущерба.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу суд Яриловой сохранил.

Она признана виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Фабула дела

Согласно фабуле дела, из-за незаконных действий Яриловой в 2022 году из программы "Пушкинская карта" не был исключен расположенный в комплексе "Москва-Сити" частный музей мороженного, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на 125 млн руб.

По версии обвинения, официального статуса музея выставка не имела.

Ярилова, арестованная в апреле 2023 года, изначально частично признала вину, однако в суде заявила, что отрицает обвинение.

Согласно позиции защиты, спорная выставка могла участвовать в проекте "Пушкинская карта", а сама Ярилова не обладала полномочиями на ее включение или невключение в программу.

В прениях сторон гособвинение просило назначить экс-чиновнице семь лет колонии с запретом занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Защита наставила на оправдательном приговоре.

Ярилова покинула пост замминистра культуры РФ в середине сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства, она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Должность заместителя министра культуры РФ Ярилова занимала с 2018 года. В ведомстве она курировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".