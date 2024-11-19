Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над Ростовской и один над Белгородской областями

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в ночь на вторник сбили 12 дронов ВСУ над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один - над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов в ночь на вторник ранен мирный житель, водитель "Газели", его доставили в районную больницу.