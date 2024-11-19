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Два украинских беспилотника сбиты над Ростовской областью, есть пострадавший

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на территорию Ростовской области, сбиты два дрона ВСУ, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога", - написал врио главы региона в телеграм-канале во вторник.

Обошлось без последствий на земле, отметил Слюсарь.

Еще один дрон упал и сдетонировал на трассе в Белокалитвинском районе. Ранен мирный житель, водитель "Газели", его доставили в районную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область Таганрог
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