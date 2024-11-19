Что случилось этой ночью: вторник, 19 ноября

Президент Абхазии ушел в отставку, Трамп выдвинул Шона Даффи на пост главы Минтранса, пять человек погибли от удара Израиля по Бейруту

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Парламент рассмотрит его заявление 19 ноября. Исполнять обязанности главы государства будет действующий вице-президент Бадра Гунба, и.о. премьер-министра станет Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост. Министры правительства Абхазии продолжат исполнять свои обязанности до избрания нового главы республики.

- Протестующие в Абхазии стали покидать площадь перед зданием администрации президента после оглашения результатов переговоров между представителями власти и оппозицией.

- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь территории РФ. При этом он отметил, что главы МИД ЕС не заняли общей позиции по применению западного оружия для ударов по России, каждая страна будет решать сама.

- Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-законодателя и телеведущего Шона Даффи на пост главы Минтранса США. По его словам, Даффи сделает так, чтобы порты и плотины служили экономике США без ущерба для нацбезопасности.

- Не менее пяти человек погибли в результате авиаудара Израиля по центральному району Зукук аль-Блат в Бейруте, сообщил телеканал LBCI. Еще 24 человека получили ранения.

- Минобороны США не располагает данными, свидетельствующими об участии военных КНДР в боевых действиях на территории России, признала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

- Средства ПВО в ночь на вторник сбили 11 украинских дронов над Ростовской и один над Белгородской областями. В Ростовской области ранен мирный житель.