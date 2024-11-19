ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в подрыве машины офицера ВМФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет заявили о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые, по версии следствия, причастны к подрыву автомобиля, в результате которого погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ.

Задержаны "двое граждан России, совершивших в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба - первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В региональном СК в свою очередь заявили, что задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.

Женщина следила за военным "с целью установления и фиксации адресов, маршрутов передвижения, распорядка дня, используемых транспортных средств", заявили в СКР. "Ее сообщник, изготовив самодельное взрывное устройство и установив его под днище автомобиля, реализовал задание украинских кураторов и привел его в действие", - рассказали в ведомстве.

В СКР отметили, что фигуранты дела дали признательные показания.

ЦОС ФСБ также информирует, что в ходе обыска в гараже задержанного мужчины "обнаружено еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте".

По полученным ФСБ данным, теракт "был спланирован и организован начальником 5 Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилёвым" под руководством заместителя председателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.

В минувшую среду, 13 ноября, в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий ЧФ. Его имя и звание тогда не раскрывались.

Региональным СК было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).