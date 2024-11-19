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Арестован возможный исполнитель теракта в Севастополе, в котором погиб офицер

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу предполагаемого исполнителя теракта в Севастополе, в результате которого погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю во вторник.

"Киевским районным судом задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о задержании 38-летней жительницы Севастополя и 47-летнего жителя Ялты. По материалам следствия, женщина вела наблюдение за Транковским, а мужчина прикрепил к днищу машины погибшего взрывное устройство и привел его в действие.

Теракт был осуществлен 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя. По данным ФСБ, он был спланирован и организован СБУ.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

СБУ СКР ФСБ Крым Севастополь
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