В Кремле заявили, что ядерное сдерживание обеспечивает понимание неотвратимости возмездия

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания в том числе направлены на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и ее союзников, заявляют в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами обратил внимание на разные аспекты указа президента РФ, в котором были утверждены основы госполитики в области ядерного сдерживания.

"Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзника", - сказал он.

Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания необходимо было привести в соответствие с нынешней обстановкой, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, будет ли РФ рассматривать использование Киевом американских ракет в неядерном оснащении по территории России как элемент нападения неядерного государства при поддержке ядерного, Песков сказал: "Вы можете ознакомиться с соответствующими параграфами Основ, но в целом речь там идёт в том числе о том, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против неё и /или Белоруссии как участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности".

Президент РФ Владимир Путин заблаговременно дал поручение подготовить новую редакцию Основ ядерного сдерживания, сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о связи публикации ядерной доктрины и сообщений СМИ, что Вашингтон дал разрешение Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь территории РФ.

"Соответствующие поручения (подготовить новую редакцию доктрины) были даны президентом заблаговременно. Президент сам говорил, что подготовка этих изменений находится на финальной стадии", - сказал Песков.

"Обновленные Основы ядерного сдерживания опубликованы своевременно", - указал он.