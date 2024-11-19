Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия", - говорится в документе.

В указе отмечается, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

"Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи РФ, включая ядерное оружие", - говорится в документе.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способных спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в указе.

Государственная политика в области ядерного сдерживания, подчеркивается в документе, носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников.

Кроме того, в случае возникновения военного конфликта это не допустит эскалации боевых действий и их прекращение на приемлемых для РФ и (или) ее союзников условиях.

О военных коалициях

Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России и/или ее союзников считается агрессией коалиции в целом, отмечается в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

Кроме того, согласно документу, "агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение".

Создание или расширение существующих военных коалиций, приближающих свою военную инфраструктуру к территории России, может стать угрозой, в отношении которой применяется ядерное сдерживание, говорится в Основах госполитики РФ.

Согласно документу "создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков и союзов), приводящее к приближению их военной инфраструктуры к границам РФ" является опасностью, которая "в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки может перерасти в военную угрозу РФ и для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание".

Кроме того, к таким угрозам относится "планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ РФ".

Реакция на удары дронами и ракетами

Россия может применить ядерное оружие при получении достоверной информации о массированном взлете средств военно-космического нападения, в том числе БПЛА, и пересечении ими границы РФ.

Согласно документу, условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия является, в том числе, "поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации".

Кроме того, РФ может применить ядерное оружие в случае поступления информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников.

В документе также отмечается, что к основным военным опасностям, которые могут перерасти в угрозы России и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, отнесено "наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования, оружия направленной энергии, которые могут быть применены против Российской Федерации".

В перечень военных опасностей также включено создание и размещение потенциальным противником в космосе средств противоракетной обороны, противоспутниковой борьбы и ударных систем, размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки.

В основах госполитики отмечается, что может перерасти в военную угрозу и неконтролируемое распространение оружия массового поражения, а также действия противника, направленные на изоляцию части России или поражение экологически опасных объектов РФ.

Агрессия против Белоруссии

Также сообщается, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на критически угрожающую суверенитету агрессию против себя или Белоруссии с применением обычного вооружения.

"РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности", - говорится в документе.

О потенциальных противниках

Москва осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и блоков, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника, а также имеющих оружие массового поражение или значительные конвенциальные силы, говорится в Основах госполитики.

"Российская Федерация осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, под которым понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения, либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения", - сообщается в документе.

Там также отмечается, что ядерное сдерживание "осуществляется также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное и (или) морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против Российской Федерации".

В Основах закреплено положение, согласно которому "ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников".

К принципам российского ядерного сдерживания, среди прочего, отнесены его адаптивность к военным опасностям и угрозам, а также "неопределенность для потенциального противника масштаба, времени и места возможного применения сил и средств ядерного сдерживания".