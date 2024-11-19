США не планируют реагировать на обновление ядерной доктрины России

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - США не видят необходимости реагировать на обновление Россией своей ядерной доктрины и корректировать состояние своих ядерных сил, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

По его словам, Россия "подавала сигналы" о планах изменить доктрину "в течение нескольких недель", поэтому США не были удивлены решением Москвы.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в доктрине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин заблаговременно дал поручение подготовить новую редакцию Основ ядерного сдерживания и что доктрина опубликована своевременно.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия рассматривать использование Киевом американских ракет в неядерном оснащении по территории России как элемент нападения неядерного государства при поддержке ядерного, Песков сказал: "Вы можете ознакомиться с соответствующими параграфами Основ, но в целом речь там идёт в том числе о том, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против неё и /или Белоруссии как участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности".