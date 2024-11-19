База биометрических образцов мошенников может появиться в РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В России может быть создана база биометрических образцов (образцов голосов) мошенников для борьбы с киберпреступниками, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников. Это такая достаточно серьезная мера", - сказала Шадаев на межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте" во вторник.

Также планируется на законодательном уровне прописать внедрение ИИ для борьбы с кибермошенниками, сказал министр. "Мы хотим дать операторам связи возможность использовать ИИ для выявления в момент активных соединений попыток воздействия на абонентов", - добавил министр.

Он уточнил, что все эти меры предлагается включить в новый большой закон, посвященный кибербезопасности.

Так Шадаев ответил на вопрос ведущей сессии, какова позиция Минцифры относительно "регулирования ИИ в перспективе на следующий год".

По словам министра, уже многие операторы применяют и экспериментируют с ИИ для защиты абонентов в качестве дополнительной услуги.

"Нам кажется, что это должно быть обязательно. И в том числе, если, например, один раз биометрический образец голоса мошенника попал в единую базу, соответственно, это должно быть каждый раз тоже в рамках анализа выявляться и такие соединения должны блокироваться, разрываться", - сказал Шадаев.

В середине октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в мероприятии нацпроекта "Экономика данных" будет включено создание единой национальной антифрод-платформы, которая в перспективе позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, а также их счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.

Также, по его словам, правительство и ЦБ РФ разрабатывают законопроект по борьбе с банковским мошенничеством в интернете. "Прежде всего, речь идет об установлении барьеров - начиная от идентификации клиентов, в том числе с использованием биометрии, с каким-то дополнительным действием, которое подтвердит, что клиент - это тот клиент, который является клиентом банка", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, планируется предусмотреть возможность заранее оформить отказ от привлечения онлайн-кредитов. Среди планируемых мер Григоренко также назвал идентификацию счетов клиента и усложнение возможности выдачи онлайн-кредитов на счета третьих лиц.