Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство и Банк России разрабатывают законопроект по борьбе с банковским мошенничеством в интернете, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024 вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенный действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций, - сказал он. - Прежде всего, речь идет об установлении барьеров - начиная от идентификации клиентов, в том числе с использованием биометрии, с каким-то дополнительным действием, которое подтвердит, что клиент - это тот клиент, который является клиентом банка".

Кроме того, планируется предусмотреть возможность заранее оформить отказ от привлечения онлайн-кредитов.

Среди планируемых мер Григоренко также назвал идентификацию счетов клиента и усложнение возможности выдачи онлайн-кредитов на счета третьих лиц.

"То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и где-то даже предотвратит их. Потому что очень часто мошеннические операции совершаются, потому что граждане просто не до конца понимают, как работают те или иные цифровые сервисы, и мошенники так или иначе получают доступ к их личному кабинету", - заключил Григоренко.