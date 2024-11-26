Власти разработали поправки по защите граждан от телефонных мошенников

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры вместе с правоохранительными органами и Банком России подготовили пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", - сказал Григоренко.

По его словам, в пакете законопроектов – около 30 мер. "Это комплексный план действий, который охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников", - отметил вице-премьер.

В частности, предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя – через портал Госуслуг или приложения банков. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка.

Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц.

Если человек сменил свои учетные данные (например, номер телефона) или была зафиксирована утечка его персональных данных, будет срабатывать временная "заморозка" на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно.

Также закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами. "Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях", - пояснил Григоренко.

Он отметил, что для эффективной борьбы с кибермошенничеством необходимо сокращать анонимность пользователей, в связи с чем вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей.

Кроме того, по словам Григоренко, с учетом роста мошенничества через звонки, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников банков, вводится обязательная маркировка звонков. "Благодаря этому на экране телефона пользователя будет отображаться название организации. Таким образом, человек сможет понять, звонит ли ему банк или мошенник", - пояснил вице-премьер.

Одновременно с этим законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры, что поможет людям сразу распознавать мошенничество. "Граждане будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи", - добавил Григоренко.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что в пакет мер также планируется включить создание базы биометрических образцов (образцов голосов) мошенников для борьбы с киберпреступниками. Также, по словам министра, планируется на законодательном уровне предусмотреть внедрение операторами связи технологий ИИ "для выявления в момент активных соединений попыток воздействия на абонентов".