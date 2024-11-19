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Клишас заявил, что закон о запрете пропаганды чайлдфри вводит излишнее правовое регулирование

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ожидает, что практика применения закона о запрете пропаганды чайлдфри будет противоречивой.

"Будет противоречивая правоприменительная практика в любом случае, я думаю, по данному закону", - сказал Клишас на заседании комитета во вторник.

Сенатор считает, что этот закон вводит "некое излишнее правовое регулирование".

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Он напомнил, что инициатива вызвала определённые вопросы, в частности, у Русской православной церкви. "И мы потратили достаточно много усилий, чтобы урегулировать ту очевидную проблему, которая, как церкви показалось, возникает, связанную с монашеством", - отметил глава комитета СФ.

По его словам, после внесения поправок эти озабоченности РПЦ были сняты.

При этом Клишас напомнил, что под проектом закона поставили подписи "огромное количество депутатов Государственной думы", а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с группой сенаторов.

Так Клишас отреагировал на опасения коллеги по верхней палате Людмилы Нарусовой относительно будущего правоприменения закона.

Озабоченность Нарусовой разделил сенатор Николай Федоров, согласившись с Клишасом в том, что данный закон - "это избыточное правовое регулирование проблемы".

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"Да, есть такая проблема, но совсем необязательно было таким образом реагировать на эту проблему. Есть другие способы - антипропаганда и так далее", - отметил он.

Как сказал Федоров, он знает "историю советского, российского доносительства", и допускает, что под закон может формально попасть ситуация, когда, например, женщина в сердцах среди подруг скажет о своем нежелании рожать детей.

В этой связи сенатор предложил "взять под максимальный контроль правоприменительную практику" после вступления закона в силу. Клишас поддержал это предложение.

Все члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать Совету Федерации одобрить данный закон, за исключением Нарусовой, которая проголосовала против.

Андрей Клишас Совет Федерации
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