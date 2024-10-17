Анна Кузнецова готовит законопроект о запрете деструктивной информации в целом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о подготовке совместно с Министерством науки и высшего образования законопроекта о запрете распространения деструктивной информации в целом.

"Сегодня речь о запрете деструктивной информации в целом", - сказала она на пленарном заседании палаты.

По ее словам, "эти понятия заложены в 809-ом указе президента".

"Сегодня с Министерством науки отработаны два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой, о запрете деструктивной идеологии в целом", - отметила вице-спикер.

17 октября Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения, идеологии "чайлдфри".