Минфин предложил штрафы до 50 тысяч рублей за задержку отчетов о валютных операциях

Штрафы предложены для должностных лиц участников бюджетного процесса

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предложил наказывать должностных лиц участников бюджетного процесса за непредоставление в установленный срок в Федеральное казначейство форм учета и отчетности, а также подтверждающих документов и информации по валютным операциям административным штрафом в размере от 20-50 тысяч рублей.

Это предусматривает рассмотренный правкомиссией по законопроектной деятельности проект закона "О внесении изменения в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Предполагается, что поправка в КоАП вступит в силу с 1 января 2026 года одновременно с изменениями в валютное законодательство в части наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля.