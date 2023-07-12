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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Дума отсрочила передачу Казначейству функций агента валютного контроля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 254528-8, по которому Казначейство получит полномочия агента валютного контроля участников бюджетного процесса не с 1 января 2024 года, а с 1 января 2026 года. Такую поправку в законопроект внес председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее предполагалось, что с 1 января 2024 года участники бюджетного процесса на федеральном уровне, лицевые счета которых открыты в Казначействе, должны проводить расчеты при проведении валютных операций счета в иностранной валюте, открытые Казначейству в уполномоченных банках.

"Указанное требование лишает резидентов возможности осуществлять с 1 января 2024 года расчеты через свои счета, открытые в уполномоченных банках, что в условиях возникновения и усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте", - заявлял ранее Минфин.

Министерство размещало аналогичные поправки для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

По мнению Минфина, наделение Казначейства полномочиями агента валютного контроля с 1 января 2026 года и сохранение для резидентов возможности осуществлять операции через свои банковские счета в уполномоченных банках позволит минимизировать в текущих обстоятельствах неисполнение резидентами обязательств в иностранной валюте.

Казначейство Минфин Госдума Анатолий Аксаков
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