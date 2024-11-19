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Аэропорт Астрахани сообщил о штатной работе на фоне угрозы атаки БПЛА

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Астрахани продолжает работу в штатном режиме на фоне угрозы атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

"На данный момент аэропорт работает в штатном режиме по планам полетов авиакомпаний", - сказал сотрудник пресс-службы.

Глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед около 18:00 по Москве сообщил об опасности атаки дронов. Землякам он посоветовал сохранять спокойствие и руководствоваться официальной информацией.

Международный аэропорт "Астрахань" имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.

Аэропорт в 2023 году снизил пассажиропоток на 7,4% по сравнению с показателем 2022 года, до 774 тысяч человек.

Владимир Михед Ахтубинский район Астраханская область Астрахань
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