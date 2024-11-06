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Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов после атаки БПЛА на Каспийск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Как написал в своем телеграмм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, в 12:30 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы сняты.

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"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три ВС, летевших в Махачкалу. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - добавил Кореняко.

Как он сообщал ранее, временные ограничения вводились в аэропорту с 8:35.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил об уничтожении БПЛА над Каспийском.

"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами", - написал Меликов в своем телеграм-канале.

Аэропорт Махачкалы является базовым для авиакомпании Red Wings.

Каспийск Махачкала Росавиация Дагестан
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