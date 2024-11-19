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В Воронежской области после атаки дронов загорелось предприятие

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Воронежской области не меньше пяти беспилотников атаковали промышленное предприятие, там начался пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы", - написал он в Telegram.

На месте работают пожарные и другие оперативные службы.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, отметил Гусев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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