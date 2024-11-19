Возгорание на предприятии в Воронежской области потушено

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на воронежском предприятии, которое атаковал украинский дрон, ликвидировано, сообщил во вторник вечером губернатор Александр Гусев.

"Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Каменском районе, которое было атаковано БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. С предприятия эвакуирован персонал", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Опасность атаки БПЛА сохраняется, добавил Гусев.

Ранее сообщалось об атаке пяти беспилотников ВСУ на предприятие в Каменском районе Воронежской области.