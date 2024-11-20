Несколько украинских дронов уничтожено над Смоленской и Новгородской областями
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пять беспилотников ВСУ были сбиты над Смоленской областью в ночь на среду, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.
По его информации, пострадавших среди мирного населения и разрушений нет.
Также о поражении нескольких БПЛА заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
"Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
По информации Никитина, жертв и пострадавших также нет.