РФ в сентябре осталась лидером поставок газа в Китай

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре 2024 года поставила в Китай 2,97 млрд куб. м газа (по сумме трубопроводных и морских поставок). Это новый максимум для соответствующего месяца. Результат был обеспечен ростом отгрузок СПГ по окончании летней профилактической кампании на заводах, а также планомерным увеличением экспорта "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири".

СПГ

РФ в сентябре 2024 года поставила в Китай 751 тыс. тонн СПГ (977 млн куб. м в пересчете после регазификации), что практически повторяет прошлогодний результат - 749 тыс. тонн, сообщает Главное таможенное управление КНР.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Общий объем производства СПГ в РФ в сентябре был максимальным за всю историю для этого месяца - 2,862 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в сентябре Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея) 1,385 млн тонн СПГ.

По объему экспорта в Китай РФ в сентябре заняла четвертое место после Австралии (2,277 млн тонн), Катара (1,365 млн тонн) и США (831 тыс. тонн). Однако по сумме поставок трубопроводного и сжиженного природного газа Россия удерживает первое место.

Китай в сентябре увеличил общий импорт СПГ на 27% - до 6,55 млн тонн (8,521 млрд куб. м).

Объем реэкспорта СПГ из Китая в сентябре составил 60 тыс. тонн (почти равно стандартной крупнотоннажной партии), что составляет 0,9% от объема импорта. Это максимальный уровень с начала года. Помимо мелкой перепродажной активности (которая, скорее всего, является бункеровочными операциями) дробные крупнотоннажные партии были перепроданы покупателям из Сингапура и Мальты.

Газопроводы

По трубопроводам Китай в сентябре импортировал 5,189 млрд куб. м природного газа (173 млн куб. м в сутки). Это на 20% меньше, чем в августе (216 млн куб. м в сутки), что объяснимо традиционно проводимой в этом месяце осенней профилактической кампанией на основных магистралях в преддверии зимнего сезона.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Суммарно (по трубам и через терминалы СПГ) в сентябре 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа по отношению к тому же месяцу прошлого года на 20% - до 13,71 млрд куб. м.