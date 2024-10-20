Россия в августе поставила в Китай рекордный объем газа - почти 4 млрд кубометров

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия в августе 2024 года поставила в Китай рекордный объем газа (по сумме трубопроводных и морских поставок). Этот результат был обеспечен ростом поставок СПГ по окончании летней профилактической кампании на заводах, а также планомерным увеличением экспорта "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири".

СПГ

В августе Россия 2024 года поставила в Китай 980 тыс. тонн СПГ (1,274 млрд куб. м после газификации), что является максимальным объемом за последние 13 месяцев. За последнее время больше поставки были ровно год назад - в июле 2023 (1 млн тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Общий объем производства СПГ в России в августе был максимальным за историю для этого месяца - 2,837 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в августе Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань) - 1,775 млн тонн СПГ.

По объему поставок СПГ в Китай Россия в августе заняла третье место после Австралии (2,26 млн тонн) и Катара (1,498 млн тонн).

Однако по сумме поставок трубопроводного и сжиженного природного газа Россия удерживает первое место (3,95 млрд куб. м) и это также максимальный объем за историю российского экспорта.

Китай в августе увеличил общий импорт СПГ на 20% - до 6,837 млн тонн СПГ (8,891 млрд куб. м в пересчете на объем после регазификации).

Газопроводы

По трубопроводам Китай в августе импортировал 6,7 млрд куб. м природного газа (216 млн куб. м в сутки), что немного меньше, чем в рекордном июле 6,8 млрд куб. м (или 219 млн куб. м в день). Рост по отношению к августу 2023 года составил 15%.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Столь высокий суммарный показатель мог быть обеспечен только за счет максимизации экспортных возможностей всех поставщиков. Все страны отправили в августе объемы, схожие по величине с июльскими. Далее, в сентябре, традиционно проводится осенняя профилактика на магистралях основных поставщиков, что предсказуемо отразится на объемах.

Прежде всего поставки трубопроводного газа в годовом сравнении выросли благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны быть тоже благоприятными, так как отопительный сезон завершился, и даже если в летнюю жару внутренний рынок перетягивает на себя какие-то объемы, они не такие значительные, как зимой.

Суммарно (по трубам и через терминалы СПГ) в августе 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа по отношению к тому же месяцу прошлого года (14,120 млрд куб. м) на 18% - до 15,593 млрд куб. м.