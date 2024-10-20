Поиск

Россия в августе поставила в Китай рекордный объем газа - почти 4 млрд кубометров

Россия в августе поставила в Китай рекордный объем газа - почти 4 млрд кубометров
Фото: Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия в августе 2024 года поставила в Китай рекордный объем газа (по сумме трубопроводных и морских поставок). Этот результат был обеспечен ростом поставок СПГ по окончании летней профилактической кампании на заводах, а также планомерным увеличением экспорта "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири".

СПГ

В августе Россия 2024 года поставила в Китай 980 тыс. тонн СПГ (1,274 млрд куб. м после газификации), что является максимальным объемом за последние 13 месяцев. За последнее время больше поставки были ровно год назад - в июле 2023 (1 млн тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Общий объем производства СПГ в России в августе был максимальным за историю для этого месяца - 2,837 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в августе Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань) - 1,775 млн тонн СПГ.

По объему поставок СПГ в Китай Россия в августе заняла третье место после Австралии (2,26 млн тонн) и Катара (1,498 млн тонн).

Однако по сумме поставок трубопроводного и сжиженного природного газа Россия удерживает первое место (3,95 млрд куб. м) и это также максимальный объем за историю российского экспорта.

Китай в августе увеличил общий импорт СПГ на 20% - до 6,837 млн тонн СПГ (8,891 млрд куб. м в пересчете на объем после регазификации).

Газопроводы

По трубопроводам Китай в августе импортировал 6,7 млрд куб. м природного газа (216 млн куб. м в сутки), что немного меньше, чем в рекордном июле 6,8 млрд куб. м (или 219 млн куб. м в день). Рост по отношению к августу 2023 года составил 15%.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Столь высокий суммарный показатель мог быть обеспечен только за счет максимизации экспортных возможностей всех поставщиков. Все страны отправили в августе объемы, схожие по величине с июльскими. Далее, в сентябре, традиционно проводится осенняя профилактика на магистралях основных поставщиков, что предсказуемо отразится на объемах.

Прежде всего поставки трубопроводного газа в годовом сравнении выросли благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны быть тоже благоприятными, так как отопительный сезон завершился, и даже если в летнюю жару внутренний рынок перетягивает на себя какие-то объемы, они не такие значительные, как зимой.

Суммарно (по трубам и через терминалы СПГ) в августе 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа по отношению к тому же месяцу прошлого года (14,120 млрд куб. м) на 18% - до 15,593 млрд куб. м.

газ Китай Газпром Сила Сибири
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай в сентябре с падением цен на нефть активизировал ее закупки у Саудовской Аравии

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Минпромторг РФ предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов

Минпромторг РФ предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов

Минфин может не целиком использовать право на допрасходы в 2024 году на 1,5 трлн руб.

Минфин может не целиком использовать право на допрасходы в 2024 году на 1,5 трлн руб.

В Минфине считают, что эффективность повышения налогов можно оценивать через 2-3 года

Минфин хочет обложить НДС весь трансграничный e-commerce

Максимальный порог госпошлины при регистрации прав на предприятие может вырасти до 1 млн руб.

В Минфине назвали лимит в 150 млрд рублей на ФИНВ "очень консервативным"

Минфин обсуждает возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов

Альфа-банк представил свой терминал для оплаты по биометрии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });