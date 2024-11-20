Кстовский НПЗ "ЛУКОЙЛа" опроверг сообщения об остановке работы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" работает штатно по запланированному графику, информация об остановке НПЗ является фейком, сообщила пресс-служба предприятия, комментируя сообщения СМИ.

Нижегородский НПЗ не был закрыт на ремонт. "Установки каталитического крекинга №1 и №2 работают в рамках плановой производственной программы предприятия", - говорится в сообщении.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.