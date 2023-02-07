Пожар произошел на Кстовском НПЗ "ЛУКОЙЛа"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии в Кстовском районе Нижегородской области во вторник.

"По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9 на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар", - сообщает прокуратура Нижегородской области.

Название предприятия в пресс-релизе не уточняется. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

В "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе" "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания.

В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области журналистам сообщили, что "подразделения выехали в промзону Кстова".