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Законопроект об извещении о ДТП через сайты страховщиков по ОСАГО принят в I чтении

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможность граждан составлять извещение о ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков.

Документ (№746282-8) правительство РФ внесло в парламент в октябре.

Согласно действующему законодательству, водители автомобилей, попавших в ДТП, могут составлять извещение о происшествии в электронном виде. Это делается через единый портал госуслуг по форме, установленной Банком России. Внесенный законопроект предлагает дать возможность составлять извещение через официальный сайт страховщика в интернете (или через мобильное приложение) либо с использованием информационных систем профессионального объединения страховщиков по форме, установленной Банком России. Доступ к этим ресурсам может осуществляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

"Обеспечение возможности страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества случаев составления электронных извещений о ДТП водителями причастных к ДТП транспортных средств без вызова сотрудников полиции", - говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению принимаются до 10 декабря.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума ОСАГО ДТП
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