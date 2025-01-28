Принят закон о расширении возможностей электронного оформления ДТП в ОСАГО

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях закон, который расширяет возможности для водителей и страховщиков ОСАГО при оформлении извещения о ДТП в электронном виде.

Поправки (№746282-8) внесены в закон об ОСАГО, изменения расширяют возможности водителей оформить электронное извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, используя мобильные приложения автостраховщиков по ОСАГО. В настоящее время услуги в рамках сервиса электронных извещений о ДТП предоставляются исключительно с помощью мобильных приложений "Госуслуги.Авто", "Помощник ОСАГО".

Предложенные изменения "обеспечивают возможность автостраховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА"; это "позволит увеличить количество "инструментов" для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества случаев составления электронных извещений о ДТП водителями причастных к ДТП транспортных средств без вызова сотрудников полиции", отмечалось авторами законопроекта в пояснительной записке к нему.

Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре (ЕСИА) обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В пояснительной записке отмечается "высокая готовность страховщиков к подключению своих информационных систем к ЕСИА", период адаптации к новому регулированию в этой связи не потребуется.

"Минфин просит поддержать данную законодательную инициативу", - сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков, выступая во вторник на заседании комитета по бюджету Совета Федерации.

По его словам, речь идет "об использовании сервиса страховщика ОСАГО - как правило, мобильных приложений компаний - для фотофиксации данных о ДТП и оформлении электронного извещения о ДТП в электронном виде в случаях, предусмотренных законодательством". "Мы, по сути, расширяем возможность для граждан подавать в страховые компании извещения о ДТП", - пояснил он.

Как уточнил Чебесков, для страховщиков использовать на практике новые возможности не обязательно, но они получают на это право. В принципе использование электронных сервисов для урегулирования убытков в ОСАГО, применяемое ранее в рамках европротокола, уже хорошо себя зарекомендовало, это помогает сотрудникам полиции и водителям экономить время.

Комитет Совета Федерации по бюджету во вторник поддержал закон о расширении возможностей об электронном оформлении ДТП в ОСАГО как "очередной шаг модернизации системы оформления ДТП".

Как сообщалось ранее, Минцифры РФ запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги.Авто" как универсальное и интегрированное с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".