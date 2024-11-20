Сенатор Шендерюк-Жидков назвал неизбежным пересмотр ставок туристического налога

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ставки туристического налога, когда накопится опыт его применения, будут пересматриваться с целью исключить диспаритет между плательщиками налога, считает член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

"В целом мы оценим положительно введение туристического налога и благодарны коллегам из Минфина, что после введения налога были устранены недочеты, которые, на наш взгляд, существовали. Так, буквально несколько недель назад мы уточнили порядок взимания туристического налога с санаторных объектов. К нам поступали обращения и со стороны Ставропольского края, и других регионов о том, что законодательство, которое мы первоначально с вами применили по туристическому налогу, не покрывало санаторно-курортные объекты. Сейчас мы приняли решение о том, что 100 рублей с человека мы будем платить в санаторно-курортных объектах. Но очевидно, что дифференциация ставки, когда средства размещения у нас платят 1, 2, 3, 4, 5%, в зависимости от года применения турналога и местного закона, а при этом санаторий платит 100 рублей человека, вызовет диспаритет между средствами размещения, и это в будущем нам в любом случае придется урегулировать. Но понятно, что пройдет полгода, закон вступит в силу, мы посмотрим на первые результаты его применения, и к ставкам нам в любом случае придется вернуться, потому что не может быть ситуации, когда одни из средства размещения платят одну ставку, другие средства другую", - сказал сенатор на круглом столе в Совфеде, посвященном развитию туристической отрасли.

Еще одним дискуссионным вопросом он назвал количество средств размещения, которые будут включены в налогооблагаемую базу. В частности, неурегулированным остается вопрос о введении в базу налогоплательщиков гостевых домов и апартаментов. По словам сенатора, вопрос с гостевыми домами будет решен после принятия законопроекта о них.

"А вот второй вопрос, мне кажется, принципиальный с точки зрения налога. Это размещение в апартаментах. И тут есть противоречие. Размещение в апартаментах - это, прежде всего, аренда жилья, которая не совсем подпадает под понятие туристических средств размещения. С другой стороны, мы все видим, что, по сути дела, размещение в апартаментах сейчас является прямым конкурентом гостиничного. И получается, что мы определенным образом дискриминируем средства размещения, когда те люди, которые будут размещаться в апартаментах, не будут платить туристический налог, а гостиницы, санатории налог платить будут", - пояснил Шендерюк-Жидков.

Он предложил использовать для выявления субъектов налогообложения информацию агрегаторов, на которых размещена реклама апартаментов.

В соответствии с принятыми Госдумой поправками в Налоговый кодекс, регионы России с 1 января 2025 года получили право вводить туристический налог, который будет включен в стоимость размещения в отелях и других объектах. В 2025 году его ставка составит 1% от стоимости услуг размещения. К 2029 году ставка налога должна поэтапно достичь 5%. Налог не может быть меньше 100 рублей за сутки.

Налог может вводиться на всей территории России, но решение о его взимании в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. В Москве, Петербурге и Севастополе, то есть городах, которые имеют статус субъектов Федерации, а также на федеральной территории "Сириус" решение о введении турналога принимается органами власти соответствующего субъекта или территории. Предполагалось, что санатории будут освобождены от турналога, однако позже они были включены в единый реестр объектов размещения, и теперь также будут платить налог по минимальной ставке 100 рублей в сутки.