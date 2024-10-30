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Новосибирск вводит туристический налог с 2025 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Совет депутатов Новосибирска в среду принял в двух чтениях закон о введении туристического налога на территории города с 2025 года, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания совета депутатов.

Как сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, с 1 января 2025 года ставка налога составит 1%, она будет повышаться поэтапно и к 2029 году приблизится к 5%. При этом минимальная ставка налога за суточное проживание установлена в размере 100 рублей.

"Данная сумма взимается с граждан, проживающих в (отелях, гостиницах - ИФ) за весь период размещения, а направляется в бюджет через плательщика налога", - пояснил Веселков.

Новосибирск предусмотрел введение на два года льгот по туристическому налогу - они будут предоставляться многодетным семьям, членам семей участников специальной военной операции и лицам, проживающим на территории Новосибирской области и Новосибирска.

Как ожидается, первые сборы от турналога поступят в бюджет Новосибирска в конце апреля 2025 года. Веселков отметил, что средства от налога пойдут на развитие туристических маршрутов и "увеличение привлекательности Новосибирска".

"Мы исходили из того, что это будет адресное финансирование на благоустройство туристических маршрутов", - сказал в свою очередь мэр города Максим Кудрявцев.

По данным Веселкова, Новосибирск в 2023 году занял первое место по турпотоку в Сибири и десятое по России. По его информации, 51% потока - это деловой туризм, а остальное лечение, обучение и т.д.

Новосибирск
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