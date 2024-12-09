Туристический налог с 2025 года введут не менее 55 регионов России

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU -Не менее 55 регионов России планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года, представители туриндустрии считают, что он окажет негативное влияние на спрос, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Официального списка регионов, где с 1 января 2025 года за проживание в коллективных средствах размещения будет взиматься туристический налог, пока нет. Но, по нашим данным на начало декабря 2024 года, его решили вводить муниципалитеты не менее 55 регионов России. Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки", - рассказали в объединении.

Как отметил вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, решение о введении турналога в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти, и регионам будет трудно отказаться от такой возможности пополнения бюджета, а гостиничному бизнесу - доказать его негативное влияние на спрос.

"Однако мы считаем, что предложенные границы туристического налога ставят гостиницы в неравные условия. Минимальная ставка в размере не менее 100 рублей в сутки за номер оказывается справедливой лишь для отелей 5* и выше, для других она превысит обозначенные законом 1% от оборота. Чтобы устранить несправедливость, минимальную ставку надо снижать", - пояснил Мохов.

По словам руководителя регионального совета РСТ Дмитрия Манина, региональный турбизнес негативно воспринял решение властей многих субъектов о введении туристического налога.

"Многие руководители отделений и региональные представители РСТ высказывались против таких решений. Особенно остро восприняли это те регионы, в которых турпоток невысокий. Даже несущественное удорожание поездок, по мнению представителей регионального бизнеса, может снизить туристическую привлекательность субъекта. Также остается непонимание, почему при переходе от курортного сбора к туристическому налогу "потерялся" его целевой характер. Фактически собранные средства могут пойти на любые бюджетные расходы, не связанные с туризмом и инфраструктурой", - подчеркнул эксперт.

По данным РСТ, среди тех, кто определился с введением нового налога, такие популярные у туристов направления, как Петербург, Алтайский, Краснодарский, Камчатский края, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Свердловская области, Башкирия.

Еще 12 регионов решили не вводить этот налог, среди них также немало востребованных направлений - Крым, Севастополь, Ярославская, Тюменская, Самарская, Сахалинская области, Тыва, Забайкальский край. Правда, здесь не все так однозначно. Например, в Сахалинской области недавно приняли решение отложить введение туристического налога в 2025 году в городе Южно-Сахалинске. Но в нескольких районах Сахалинской области этот налог будет введен - его уже утвердили в Корсаковском и Курильском городских округах.

По 22 регионам страны данных пока нет, среди них Москва, Калужская, Кировская, Смоленская области, Кабардино-Балкария, Чечня, а также четыре новых территории.

В июле 2024 года Госдума приняла закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Согласно ему, курортный сбор с 1 января 2025 года заменяется на туристический налог. Он будет действовать на всей территории России, но решение о его взимании и размере в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти.