Глава приграничного Суджанского района Курской области сообщил об уходе с поста

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава приграничного Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил о сложении полномочий.

"После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района", - написал Богачев в своем телеграм-канале в среду.

Ранее об увольнении Богачева сообщалось со ссылкой на местные СМИ. Речь об этом шла после встречи губернатора региона Алексея Смирнова, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и министра транспорта РФ Романа Старовойта с жителями Суджанского района. Встреча с чиновниками состоялось после того, как суджанцы вышли на главную площадь Курска с требованием предоставить им жилье и жилищные сертификаты.