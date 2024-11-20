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Глава приграничного Суджанского района Курской области сообщил об уходе с поста

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава приграничного Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил о сложении полномочий.

"После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района", - написал Богачев в своем телеграм-канале в среду.

Ранее об увольнении Богачева сообщалось со ссылкой на местные СМИ. Речь об этом шла после встречи губернатора региона Алексея Смирнова, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и министра транспорта РФ Романа Старовойта с жителями Суджанского района. Встреча с чиновниками состоялось после того, как суджанцы вышли на главную площадь Курска с требованием предоставить им жилье и жилищные сертификаты.

Курская область Александр Богачев Роман Старовойт Алексей Смирнов
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