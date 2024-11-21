Хуснуллин пообещал оперативно отработать программу восстановления жилья курян

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Программу восстановления жилья в Курской области отработают оперативно, такой опыт уже есть, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы оперативно отработаем программу по восстановлению (жилья - ИФ). Я думаю, что за короткие сроки это восстановим, у нас есть уже опыт наработанный", - ответил он на вопрос о восстановлении Курской области.

По его словам, восстановление новых регионов продолжается. Так, практически закончилось восстановление многоквартирных домов в Мариуполе и Волновахе.

"Сейчас активно очень идем к восстановлению многоквартирных домов Северодонецкой агломерации, сам Северодонецк, Лисичанск", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин рассказал об очередности выдачи жилищных сертификатов и выплат за аренду жилья переселенцам из приграничных районов Курской области. В первую очередь жилищные сертификаты будут получать многодетные семьи, пожилые люди и пенсионеры, а также участники специальной военной операции.

11 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял, что общие затраты на восстановление поврежденных объектов в регионе после атак со стороны Украины превысят 700 млрд рублей.

В середине ноября стало известно о том, что на помощь пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей федеральное правительство выделит более 22 млрд рублей. Курская область дополнительно получит свыше 1 млрд рублей - на возмещение средств за аренду жилья. Кроме того, выделят 14 млрд рублей для единовременной выплаты на покупку или строительство жилья. Белгородская область получит на эти же цели около 3,5 млрд рублей.