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Хуснуллин пообещал оперативно отработать программу восстановления жилья курян

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Программу восстановления жилья в Курской области отработают оперативно, такой опыт уже есть, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы оперативно отработаем программу по восстановлению (жилья - ИФ). Я думаю, что за короткие сроки это восстановим, у нас есть уже опыт наработанный", - ответил он на вопрос о восстановлении Курской области.

По его словам, восстановление новых регионов продолжается. Так, практически закончилось восстановление многоквартирных домов в Мариуполе и Волновахе.

"Сейчас активно очень идем к восстановлению многоквартирных домов Северодонецкой агломерации, сам Северодонецк, Лисичанск", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин рассказал об очередности выдачи жилищных сертификатов и выплат за аренду жилья переселенцам из приграничных районов Курской области. В первую очередь жилищные сертификаты будут получать многодетные семьи, пожилые люди и пенсионеры, а также участники специальной военной операции.

11 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял, что общие затраты на восстановление поврежденных объектов в регионе после атак со стороны Украины превысят 700 млрд рублей.

В середине ноября стало известно о том, что на помощь пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей федеральное правительство выделит более 22 млрд рублей. Курская область дополнительно получит свыше 1 млрд рублей - на возмещение средств за аренду жилья. Кроме того, выделят 14 млрд рублей для единовременной выплаты на покупку или строительство жилья. Белгородская область получит на эти же цели около 3,5 млрд рублей.

Белгородская область Курская область Марат Хуснуллин правительство Мариуполь Алексей Смирнов
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