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В Ростовской области случился пожар на промпредприятии после падения дрона

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Константиновском районе Ростовской области случился пожар на промышленном предприятии из-за падения дрона, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, его быстро потушили. По данным Слюсаря, обошлось без пострадавших.

Ранее Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ был уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет. О сбитом над Ростовской областью дроне сообщило и Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Юрий Слюсарь Ростовская область Константиновский район
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