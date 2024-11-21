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Суд удовлетворил самоотвод судьи по иску "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о самоотводе судьи в деле по иску "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании 6,1 млрд рублей, говорится в судебной картотеке.

Дело слушается в закрытом режиме.

Исковое заявление было зарегистрировано 4 июня. "Роснефть" обращалась с подобным иском в суд в середине января в качестве встречной претензии в процессе по жалобе "Транснефти" к нефтяной компании почти на 5 млрд рублей. На одном из заседаний представитель трубопроводной компании высказала мнение, что суд не должен был принимать к производству встречный иск, так как у них "разный субъектный состав и разная подсудность". В начале мая суд отказался выделить требования "Роснефти" в отдельное производство, однако в конце мая данное решение было отменено.

"Транснефть" в ходе предварительного заседания 6 августа подавала ходатайство об отводе судьи, но оно было отклонено.

Роснефть Транснефть Арбитражный суд Москвы
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