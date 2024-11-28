Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на взыскание в пользу "Транснефти" 4,8 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу "Роснефти" на решение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,8 млрд рублей.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Жалоба подана еще 1 октября, но была оставлена без движения в связи с нарушениями. 1 ноября после поступления недостающих документов жалоба была принята к производству, суд рассмотрел ее 28 ноября.

Иск "Транснефти" поступило в суд 31 августа 2023 года. В январе 2024 года суд решил рассматривать дело в закрытом режиме.

"Роснефть" подавала встречный иск к трубопроводной монополии на 6,1 млрд рублей который впоследствии был выделен в отдельное производство. Судья, рассматривающая дело, 19 ноября взяла самоотвод.

До этого в судах рассматривались обоюдные иски компаний из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. Однако в конце ноября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей.

Через неделю Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей. Суд рассматривал оба дела в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.