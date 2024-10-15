Суд отложил иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6 млрд рублей на 19 ноября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник отложил на 19 ноября рассмотрение иска "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей, сообщает сайт суда.

Причина отложения не указана.

Ранее сообщалось, что суд 7 августа удовлетворил ходатайство "Роснефти" о рассмотрении дела в закрытом заседании.

Представитель "Роснефти" тогда мотивировал ходатайство тем, что спор касается Туапсинского порта, являющегося стратегически объектом. Во время слушания, сказал он, могут быть представлены документы, составляющие коммерческую тайну.

Представитель "Транснефти" возражала против удовлетворения ходатайства, заявила об отсутствии таких документов.

Тогда в начале заседания суд отклонил ходатайство "Транснефти" об отводе суда. Ходатайство об отводе заявлено со ссылкой на другое дело, рассматриваемое этой же судьей между теми же сторонами

"Роснефть" выступила против отвода.

Иск зарегистрирован 4 июня.

"Роснефть" обращалась с подобным иском в суд в середине января в качестве встречной претензии в процессе по жалобе "Транснефти" к нефтяной компании почти на 5 млрд руб. На одном из заседаний представитель трубопроводной компании высказала мнение, что суд не должен был принимать к производству встречный иск, так как у них "разный субъектный состав и разная подсудность". Подробности заседания не опубликованы, на одном из прошлых заседаний суд решил провести слушания в закрытом режиме. В начале мая суд отказался выделить требования "Роснефти" в отдельное производство, однако в конце мая это решение было отменено.

Как сообщалось, иск на 4,8 млрд рублей "Транснефть" подала к "Роснефти" 31 августа 2023 года. 26 августа 2024 года суд его удовлетворил. "Роснефть" подала апелляцию, она оставлена без движения до 5 ноября.

До этого в судах рассматривались обоюдные иски компаний из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. Однако в конце ноября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей. Через неделю Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей. Суд рассматривал оба дела в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ.