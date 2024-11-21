В Астраханской области отражена атака дронов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что военные утром отразили атаку дронов на регион, обошлось без пострадавших. Пожар после падения одного беспилотника быстро потушили сотрудники МЧС.

"Все службы отработали штатно. Часть БПЛА была подавлена РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы - ИФ) и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно ее работу и слышали жители", - написал губернатор в Telegram.

По его данным, разрушений гражданской инфраструктуры не последовало.

В 7:40 об опасности атак БПЛА сообщал глава Ахтубинского района региона Владимир Михед. После этого аэропорт Астрахани заявил, что продолжает работать штатно. Об отбое опасности атак дронов Михед сообщил в 11:42.